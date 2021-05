Četri noderīgi padomi zaļākam dzīvesveidam

· Ierobežo savu enerģijas patēriņu – sākot no elektrības pārdomātas izmantošanas, izslēdzot to istabās, kurās tobrīd neviens neuzturas, līdz enerģijas taupīšanai paredzētu spuldzīšu uzstādīšana. Elektroenerģiju taupīt palīdzēs arī pārdomāti elektroiekārtu pirkumi, un svarīgākā lieta, uz ko skatīties ir to energoefektivitātes vērtējums, kas ir robežās no A+ līdz G. A+ marķētas ierīces darbošanās laikā patērē vismazāk elektrības. Savukārt ja plāno būt ilgākā prombūtnē ceļojumā, izslēdz visas elektroierīces, tai skaitā, izraujot tās no kontaktligzdas, piemēram TV, interneta rūteris vai boilers. Svarīga arī mājās izmantoto elektroiekārtu regulāra apkope, piemēram, neveicot regulāras apkopes ūdens boileram, tā sildelementi var apaugt ar kaļkameni, kas palielina ūdens uzsildīšanai nepieciešamo elektrības patēriņu.