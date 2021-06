Tuvojoties Jāņiem, Kariņš mudina atjaunot pašizolācijas prasību nevakcinētiem ieceļotājiem no Lielbritānijas

Ņemot vērā, ka Lielbritānija ir to reto valstu vidū, no kuras ieceļojot Latvijā nav jāievēro pašizolācija, premjers aicināja Operatīvās vadības grupu izvērtēt iespēju tomēr noteikt pašizolācijas prasību no Lielbritānijas ieceļojušajiem, kuri nav vakcinēti pret jauno koronavīrusu.