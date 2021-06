Rīgas Zooloģiskā dārza pelēkie roņi Grīva un Melluzis palaisti Baltijas jūrā

Irbei vārds tika rasts Rīgas zoodārza roņu atbalstītājas Ventspils pilsētas iedzīvotāju vidū izsludinātā konkursā, savukārt krastā izglābtie ronēni saņēma vārdus, kas darināti no to atrašanas vietas. Novārgusī Grīva 30.martā tika atvesta no Daugavgrīvas pludmales, bet savainotais Melluzis zoodārzā nokļuva 19.aprīlī no Mellužiem.