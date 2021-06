Petraviča: manā laikā labklājības jomā izdarīts vairāk nekā iepriekšējos desmit gados kopā

Petravičai labklājības ministres amats jāatstāj, jo pārējie partneri nolēmuši no koalīcijas izslēgt partiju "KPV LV".

Reizē šī situācija ar "KPV LV" izslēgšanu no valdības raksturo jaunās un vecās politiskās kultūras atšķirības, pauda politiķe. Viņa norādīja, ka partijas pārstāvji ticējuši Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) un pārējo koalīcijas partneru paustajam, ka koalīcijas partneru sarunas tiks turpinātas pēc pašvaldību vēlēšanām, tāpēc pašreizējā steiga neesot saprotama.

Labklājības ministre ļoti pozitīvi vērtē pēdējos divos gados paveikto, akcentējot, ka starp viņas paveiktajiem darbiem ir minimālo ienākumu līmeņa celšanas jautājuma iekustināšana. Tāpat palielinātas minimālās pensijas un sociālā nodrošinājuma pabalsti, kā arī nolemts no 2022.gada palielināt bērnu valsts pabalstu.

Viņa arī pastāstīja, ka par to, ka būs jāatstāj ministres amats, Petraviča šorīt telefoniski uzzinājusi no Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV), lai gan runas par to virmojušas kopš pagājušās nedēļas. Premjers esot atzinīgi novērtējis paveikto labklājības jomā, taču paudis, ka pašlaik tomēr katram jāiet savs ceļš.