Ko pasaulei nesīs šā gada G7 samits?

Šis samits, visticamāk, arī būs Vācijas kancleres Angeles Merkeles pēdējais. Līdz ar to – iespējams, ka viņai būs kāds atvadu vēstījums pārējiem līderiem. Vienlaicīgi, Lielbritānijas premjers Boriss Džonsons ļoti iespējams vēlēsies izmantot faktu, ka samits notiek tieši viņa dzimtenē, lai uzsvērtu Londonas ārpolitiskās spējas jau pēc izstāšanās no Eiropas Savienības. Turklāt tā vien izskatās, ka «Brexit» elementi būs Londonas bagāža arī šajā samitā, par ko liecina Džonsona lūgums samitā piedalīties «Brexit» ministram lordam Frostam. Šobrīd starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju draud izvērsties tā sauktais «desu karš». Proti, Lielbritānija ir neapmierināta, ka ES vēlas veikt tādas pašas pārbaudes no Lielbritānijas Ziemeļīrijā ienākošajiem gaļas produktiem, kā jebkuriem citiem no trešajām valstīm ienākošajiem pārtikas produktiem. Šādas nianses rezultātā abas puses ieņēmušas kareivīgu nostāju un ES pat draud Lielbritānijai ar papildus importa tarifu ieviešanu. Uzmanība noteikti būtu jāpievērš arī Emanuēlam Makronam, kuram jau nākamgad jāpiedalās prezidenta vēlēšanās. Ņemot vērā cik viņš ļoti aktīvs bija pagājušajā G7 samitā, iespējams kaut ko līdzīgu varēsim sagaidīt 2021. gadā.