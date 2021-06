Alūksnes vakcinācijas centrā atcelta dzīvā rinda

Dzīvās rindas atcelšana šodien neattiecas uz senioru vakcināciju bez iepriekšējā pieraksta senioru stundā no plkst.9 līdz 10 - tā joprojām ir spēkā un seniori minētajā laikā var droši doties uz vakcinācijas centru gaidīt vakcīnu dzīvajā rindā. Tomēr arī vietu skaits senioru stundā ir ierobežots un vakcīnas saņemšanai ir jāuzgaida, jo līdztekus notiek to personu vakcinācija , kas ir pierakstījušās iepriekš, skaidroja Aploka.

Savukārt 18.jūnijā paredzēts vakcinēt ar "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu. Paredzēts vakcinēt arī pusaudžus un jauniešus, sākot no 12 gadu vecuma. Vakcinācija plānota pēc iepriekšēja pieraksta un dzīvajā rindā dienas garumā.

Gaidot dzīvajā rindā, jārēķinās, ka līdztekus notiek to personu vakcinācija, kuras ir pierakstījušās iepriekš. Līdz ar to gaidītājiem dzīvajā rindā var nākties uzgaidīt, kad būs brīva vieta vakcīnas saņemšanai. Tāpat jāņem vērā, ka laikā no plkst.13 līdz 13.30 vakcinācijas centram ir pārtraukums. Centra darbības laiks ir līdz plkst.17.