Daba arvien vairāk ienāk pilsētvidē - kā par to rūpēties?

Senais teiciens vēsta, ka Rīga nekad nebūs gatava, un, protams, tā nekad nebūs arī tik zaļa, lai mēs varētu teikt – pietiek, vairāk nevienu koku vai augu. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji apzinās, kāda ir zaļumu nozīme gan mikroklimata, gan gaisa kvalitātes uzlabošanā. Lai pilsētas kļūtu zaļākas, jāiesaistās gan dažādiem pašvaldības dienestiem, gan iedzīvotājiem, jo zaļās zonas prasa lielu darbu, un tām, atkarībā no augu izvēles, var būt nepieciešama kompleksa kopšana. Tāpat ir nepieciešams radīt augiem draudzīgi vidi, pakāpeniski samazinot sāls daudzumu, ko izmantojam ziemā ietvju un ceļu uzturēšanā. Jau pāris sezonas galvaspilsētā ir dažas no sāls brīvas ielas, tomēr, ja vēlamies no sāls brīvas un zaļas pilsētas, tas ir daudz plašākas stratēģijas jautājums.