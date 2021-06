"Olmafarm" tiesā iegūst pagaidu aizsardzību pilnībā lietot no SIA "Olainfarm" akcijām izrietošās tiesības

"Olmafarm" pieteikumu par pagaidu aizsardzību tiesā iesniedza nolūkā novērst nopietnu savu kā akcionāra tiesību apdraudējumu un būtisku kaitējumu situācijā, kad pastāv bažas, ka "Olainfarm" lielākā akcionāra tiesības 17.jūnijā un 18.jūnijā "Olainfarm" ārkārtas akcionāru sapulcēs var pretlikumīgi mēģināt ierobežot Čehijā reģistrētā sabiedrība "Black Duck Invest"un ar to saistītās personas, atsaucoties uz, iespējams, viltotu līgumu par "Olmafarm" piederošo 42,56% "Olainfarm" akciju iegādi un uzdodoties par "Olainfarm" akcionāru.

Tāpat Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa noteikusi Čehijā reģistrētajam uzņēmumam "Black Duck Invest" aizliegumu likt jebkādus šķēršļus "Olmafarm" izmantot no "Olainfarm" akcijām izrietošās tiesības, tai skaitā, aizliegts likt šķēršļus balsot "Olainfarm" kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulcēs.

Tiesa, izskatot "Olmafarm" pieteikumu, vērtēja "Olmafarm" dalībnieču, Valērija Maligina mantinieču, tieši izteikto gribu un izteiktu aizliegumu no amata atceltajai "Olmafarm" valdes loceklei Milanai Beļevičai veikt jebkādas darbības ar "Olmafarm" mantu, kā arī apstākli, ka Beļeviča tika atsaukta no "Olmafarm" valdes locekļa amata 26.aprīlī, tātad jau pirms akciju atsavināšanas darījuma noslēgšanas, ņemot vērā, ka līgums par akciju atsavināšanu no Beļevičas puses tika parakstīts 27.aprīlī.