Kā cīnīties ar pārmērīgu matu izkrišanu?

taču arī šajā gadījumā donorzona ir pakauša daļa, no kurienes tiek ņemti nepieciešamie grafti (folikulārā vienība, no kuras aug 1-4 matiņi), lai iestādītu uzacīs. Līdz ar to ir jārēķinās, ka nāksies izdzīt nelielu laukumu pakausī, to gan iespējams iesākumā nosegt ar pārējiem matiem, kamēr ataug iepriekšējais garums.