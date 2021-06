Lietuvas premjerministres vizītes laikā tiks ierobežota satiksme Rīgas centrā

No šodienas plkst.12 līdz 18.jūnija plkst.12 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Teātra ielā, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai.

18.jūnijā no plkst.7 līdz 13 šāds aizliegums būs spēkā Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai.

Tāpat tiks aizliegts apstāties un stāvēt 18.jūnijā no plkst.7 līdz 11 Aspazijas bulvāra kreisajā pusē 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu, kā arī Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.