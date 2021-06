Tuvojas karstums! Augsta ultravioletā starojuma dēļ jāievēro īpaša piesardzība

Tehnisku problēmu dēļ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šobrīd neveic ultravioletās radiācijas mērījumus, bet dati no Igaunijas liecina, ka ultravioletās radiācijas indeksa maksimālā vērtība pēdējās dienās kaimiņvalstī sasniegusi 7,3 punktus, kas ir augsts rādītājs. Ultravioletais starojums Latvijā parasti ir nedaudz lielāks nekā Igaunijā.

Lai pasargātu sevi no karstuma dūriena, nevajadzētu sauļoties laikā, kad gaisa temperatūra sasniedz +30 grādu. Savukārt periodā no plkst.11 līdz 16 no saules jāsargājas arī tad, kad gaiss nav karsts, jo šajā dienas daļā ir augsts ultravioletais starojums.