"Victoria's Secret" definē no jauna terminu "seksīgs" un atvadās no eņģeļiem

"Kad pasaule mainījās, mēs bijām pārāk lēni, lai reaģētu," sacīja Voters. "Mums vajadzēja pārtraukt domāt par to, ko vēlas vīrieši, bet tapt par to, ko vēlas sievietes!"

"Vecais "VS" bija patriarhāls, seksistisks, neskatoties ne tikai uz to, ko nozīmē būt "seksīgai", bet arī to, ko demonstrētā apakšveļa mēģināja pateikt no vīriešu skatpunkta. Un tas veicināja “patiešām kaitīgu” vēstījumu nākamajai sieviešu paaudzei," "NYT" savu viedokli pauž futbola zvaigzne Megana Rapinoe.