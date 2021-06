Trīs tirdzniecības centros Rīgā tiks atvērti vakcinācijas punkti

Piektdien Aizkrauklē pie "IGA" centra būs iespēja vakcinēties no plkst.7 līdz plkst.15, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, - no plkst.9 līdz plkst.15, pie Talsu tautas nama - no plkst.10 līdz plkst.17, savukārt Vecumniekos vakcinācija būs pieejama pie Vecumnieku tautas nama 20.jūnijā no plkst.9 līdz plkst.14. Gadatirgos tiks vakcinēts ar "Janssen" vakcīnu.