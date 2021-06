Kariņš uzsver Latvijas un Lietuvas kopīgo darbu gan ES, gan arī NATO

Savukārt Šimonīte vērsa uzmanību uz to, ka vizīte notiek jūnijā, kas Baltijas tautām ir sarežģīts mēnesis, kura laikā valstu vēsturē notika sāpīgi notikumi, no kuriem daļa tika nesen pieminēta. Viņa atzīmēja, ka tie ir notikumi, kas ir izgriezuši no Baltijas valstu vēstures 50 attīstības gadus, kuros Baltijas valstis būtu varējušais aizskriet daudz tālāk uz priekšu, iespējams, pat apsteidzot daļu no Rietumeiropas valstīm.