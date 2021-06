Svini atbildīgi: padomi, kā Jāņus nosvinēt videi draudzīgāk

Atsakies no vienreizlietojamiem galda traukiem un piederumiem

Plānojot Jāņu svinības, laikus caurskati virtuves plauktiņu saturu - vai visiem līgotājiem pietiks daudzkārt lietojamie trauki, galda piederumi un glāzes, kuras varētu ērti izmazgāt un lietot atkal visā svinību gaitā. Ja galda piederumu nepietiek, ir vairākas iespējas, kā tomēr rast risinājumu izvairīties no videi kaitīgo vienreizlietojamo piederumu izmantošanas. Aicini viesus ierasties ar savu trauku komplektiņu. Vai arī izmanto trauku nomas pakalpojumu. Paņemot uz svinību vietu košu flomāsteru, ar to katrs viesis varēs nomarķēt savu glāzi, lai to varētu droši lietot visa vakara garumā - tad roka ik reizi nesniegsies pakaļ jaunai glāzei.