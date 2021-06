Līgo liepa ar ozolu jeb patiesības par auglības uzlabošanu Jāņu vakarā!

«Raugoties no mūsdienu medicīnas un zinātnes viedokļa, jāatzīst, ka senās latviešu Jāņu tradīcijas cilvēku auglības veselības veicināšanas jomā ir tiešām pamatotas,» stāsta auglības klīnikas «Mama Rīga» vadošā reproduktoloģe Viktorija Zaļetova. «Ir vispārzināms, ka arī klasiskajā Rietumu medicīnā pēdējos gados savu vietu aizvien vairāk sāk iekarot tā sauktā holistiskā pieeja cilvēka ārstēšanai. Saskaņā ar to cilvēka saslimšanas gadījumā cieš ne tikai atsevišķi orgāni, bet viss organisms kopumā, tāpēc gan veselības veicināšanas, gan ārstēšanas jomā nepieciešama kompleksa pieeja, un Jāņu rituāli lieliski iekļaujas šādā ārstniecības pieejā.»

Patiesībā: Dziedāšana un dejošana ir cieši saistīta ar cilvēka auglības veselības veicināšanu. Lai labi varētu dziedāt, nepieciešams pareizi elpot ar diafragmu, kā rezultātā tiek trenēta diafragma un uzlabojas asinsrite mazajā iegurnī. Arī dejošana ir rūpes par mazo iegurni, tā muskulatūru un asinsriti. Tas ir ļoti svarīgi reproduktīvās sistēmas orgānu apasiņošanai, un līdz ar to pilnvērtīgai to funkcionēšanai. Un, tā kā dziedāšana un dejošana, un pozitīva domāšana vēl sekmē arī t.s. laimes hormona endorfīna veidošanos, tad, raugoties no cilvēka auglības veselības viedokļa, šī Jāņu tradīcija ir ļoti ieteicama visiem, kuri plāno bērna ieņemšanu.