Vardarbība ģimenē nav pārpratums, kaislīgas mīlestības daļa vai nejauša emociju nesaturēšana

Tā kā upuris regulāri tiek vainots un kaunināts, tad viņš ar laiku tam arī notic, jo īpaši tad, ja viņam ir jūtas pret to otru cilvēku un ticība, ka viņš saka taisnību.

Kauna sajūtas “pavadone” ir izolēšanās, jo “man ir kauns par to, kāds es esmu, kauns par to, ka ar mani šādi notiek, – jo, ja jau ar mani šādi notiek, tad droši vien ar mani kaut kas fundamentāli nav kārtībā”.”

Noliegums

Dzīvojot pastāvīgā noliegumā,

vardarbīgās attiecībās iesaistītie parasti cenšas neredzēt to, cik ļauni patiesībā viss ir, lielā mērā izvēloties dzīvot pagātnē vai nākotnē

– atceroties, cik pagātnē viss bija jauki un labi, jo bieži vien sākums tiešām ir skaists, vai arī cerot, ka nākotnē viss mainīsies un attiecības uzlabosies. Tā kā ļoti maz tiek dzīvots tagadnē, līdz ar to nav iespējams ieraudzīt problēmas patiesos apmērus. “Pat ja problēma tiek ieraudzīta, ir jāpieņem lēmumi, bet tam bieži vien konkrētajā brīdī nepietiek resursu,” piebilst speciāliste.

Interesanti, ka arī noliegums darbojas abpusēji, jo arī varmāka parasti uzskata, ka viss ir kārtībā. Reti kurš no viņiem pilnā mērā apzinās savu nodarījumu un to, ko nodara upurim, jo, ja varmāka to saskatītu, tad vairs nevarētu rīkoties tāpat kā līdz šim.

Vainas sajūta

Vardarbīgās attiecībās raksturīgs arī tas, ka varmāka parasti cenšas upuri kaut kā uzlabot un izlabot. “Tas viņam ir kā tāds projekts – padarīt to otru labāku. Un upuris arī cenšas pretī, mēģinot sevi uzlabot un izlabot. Es kā terapeite esmu pieredzējusi to, ka, atnākot terapijā no vardarbīgām attiecībām, cilvēka pirmais pasūtījums ir – “man ar sevi ir kaut kas jādara, man sevi ir jāizlabo, man ir kaut kas jāizdara, lai es priekš tā otra kļūtu labāks”.

Upurim ir milzīga vainas sajūta un tieksme uzņemties vainu, jo varmākas uzstādījums parasti ir tāds, ka “tu mani izprovocēji, tu esi vainīgs; ja tu nebūtu tik stulbs vai tā nerīkotos, tad es nebūtu tev iesitis vai tā pateicis",”

skaidro Karīna Strode, piebilstot, ka no upura puses tas sakņojas iluzorā kontroles sajūtā, ka “pats esmu vainīgs, ka man dara pāri, bet, ja es to izlabošu, tad situācija mainīsies”. Upurim rodas ilūzija, ka viņš var kaut ko manīt, lai situāciju uzlabotu, un tas pastāvīgi uztur vainas sajūtu ļoti augstā līmenī.

Bailes

Psiholoģe uzsver, ka sabiedrībai būtu jāņem vērā, ka upurim atbrīvoties no vardarbīgām attiecībām nereti liedz milzīgas bailes: “Tā ir dzīve pastāvīgā draudu sistēmā, kur bailes ir ļoti augstā līmenī – daudz augstākā, nekā kāds no apkārtējiem, kas nav šāda veida attiecībās iesaistīts, vispār spēj iedomāties. Bailes tev visu laiku it kā čukst, ka tu nekur nevari aiziet, ka tev var nodarīt pāri, ka otram ir pilna vara pār tevi, ka tu neko nevari un tev nekas neizdosies.”

KUR MEKLĒT PALĪDZĪBU?

Aicinām izpildīt testu, kas atvieglo dažādu vardarbības veidu identificēšanu, mudināsim būt vērīgiem un nepalaist garām vardarbības pazīmes sev līdzās.

Cietušie palīdzību var meklēt pašvaldības sociālajā dienestā vai krīzes centrā:

Centrs "Marta" Matīsa iela 49-3, Rīga Tālr. 67378539 E-pasts - centrs@marta.lv

Centra "Marta" Liepājas filiāle Kūrmājas prospekts 11, Liepāja Tālr. 29195442 E-pasts - centrs@martaliepaja.lv

Ģimenes krīzes centrs "Mīlgrāvis" Ezera iela 21, Rīga Tālr. 67012515, 67398383 E-pasts - gimenes@krize.lv

Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" Kungu iela 34, Rīga Tālr. 24551700, 27722292 E-pasts - skalbes@skalbes.lv

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne" Talsu iela 39, Ventspils Tālr. 63661515, 22012434 E-pasts - pasparne_kc@inbox.lv

Nodibinājums "Centrs Valdardze" Raiņa iela 9f, Valmiera Tālr. 64220686 E-pasts - valdardze@inbox.lv