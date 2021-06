No podiņa līdz staltam kokam. Padomi, kā veiksmīgi izaudzēt priedi

Priedi, kas šopavasar iesēta podiņā, bet pagaidām nav varēšanas vai vēlēšanās koku iestādīt vietā, kur tas paliks visu tā mūžu, kas var būt pat vairāki simti gadu, uz vienu gadu iespējams pierakt dārzā ar visu podiņu – lai, no vienas puses, tas pierod pie āra apstākļiem, bet no otras - lai sakņu sistēma neaiziet pārāk dziļi un tālu, kas pēc tam var radīt grūtības ar pārstādīšanu pastāvīgajā vietā. Dažus centimetrus garu sējeni ieteicams stādīt labi iekoptā augsnē dārzā, kur būs iespējams par to pienācīgi parūpēties, kur kokam pietiks gaismas un barības vielu priecīgai bērnībai. Nav jāsatraucas, ja pirmajā vasarā koks īpaši nestiepjas garumā. Patiesībā virszemes daļas garums nav galvenais rādītājs, daudz svarīgāk kokam jau tā dzīves sākumā pēc iespējas labi attīstīt sakņu sistēmu, kurā bez mietsaknes ir arī kupli sazarojušas sānsaknes. Sakņu sistēmas kvalitāte ir viens no aspektiem, kam allaž jāpievērš pastiprināta uzmanība, arī izvēloties kokus dārzam vai mežam kokaudzētavās.

Ja koka virszemes daļa ir īsa, tā vairāk jāsargā no apkārtējiem draudiem, jāpievērš uzmanība, lai, pļaujot zāli, to nenopļauj. Ja vietai, kur iestādīts koks, var piekļūt savvaļas dzīvnieki, liels apdraudējums var būt arī stirnas.

Parastā priede ir izteikta saulmīle – tā jāstāda vietā, kur nebūs citi, par to garāki koki. Ja priede būs noēnota, tā nīkuļos un aizies bojā. Tuvākā laikā Latvijā prognozētā tveice un karstums priedēm ir tīkams laiks. Par laistīšanu īpaši nav jāraizējas, īpaši, ja sējenis augsnē tiek ielikts kopā ar substrātu. Priede nav kāposts, kas regulāri jālaista. Turklāt tā ir vistolerantākā koku suga, kurai der jebkura augsne – no minerālvielām bagātas dārza augsnes līdz smilšainai vienai. Protams, no augsnes būs atkarīgs, vai koks izaugs slaids un augsts, vai tieši otrādi – būs zemzarītis. Koka ārējo izskatu būtiski ietekmē arī sēklas ģenētiskās īpašības, tāpēc par augstvērtīgu sēklu iegūšanas iespējām daudz mācām arī topošajiem mežzinātnes ekspertiem un mežinženieriem, kuri nākotnē būs atbildīgi par neskaitāmām priedēm no to stādīšanas līdz gatavās produkcijas iegūšanai.