Lielākā daļa iedzīvotāju gatavi saņemt pakalpojumus, ko piedāvā bijušie ieslodzītie

IeVP veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka būtisks bijušo ieslodzīto resocializācijas aspekts ir atgriešanās darba tirgū. Līdz ar to IeVP līdz septembrim īstenos sabiedrības informēšanas kampaņu "Nenovērsies! Atbalsti un iesaisties! Resocializācija ieslodzītajām un sodu izcietušajām personām", lai mazinātu sabiedrības aizspriedumus pret bijušajiem ieslodzītajiem.

NVA Pakalpojumu departamenta direktore Eva Lossane norādīja, ka cilvēki, kas ir bijuši ieslodzījumā, ilgstoši nav bijuši darba vidē un atradušies izolēti no sabiedrības un tas rada zināmas grūtības integrēties darba kolektīvā un šeit ļoti būtiska ir nākšana pretī un iedrošināšana gan no darba devēju, gan darbabiedru puses. "Cilvēki grib strādāt - mēs redzam, ka daudzi atnāk pēc ieslodzījuma uz NVA. Viņi ir iedrošināti, viņi paši piesakās uz karjeras konsultāciju, zina situāciju, pazīst atbalstu un mūsu pieredze rāda, ka trešdaļa sadarbību ar NVA jau esot brīvībā, pabeidz ar to, ka iekārtojas darbā."