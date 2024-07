Divi vīri – Čārlzs Šolmondelejs un Jūens Montegū – tika iecelti par galvenajiem slepenās misijas izstrādāšanā un koordinēšanā. Tie attiecīgi iedvesmu operācijai bija smēlušies, no kāda dokumenta ar nosaukumu “Foreles memuārs” (The Trout Memo), kurā aprakstīti vairāki veidi, kā apmuļķot vai tieši pretēji – pievilināt, pretinieku. Dokumentā nodaļā, ar nosaukumu “Ieteikums [ne pārāk jauks]” (A suggestion [not a very nice one]), aprakstīts veids, kā ar līķa palīdzību nodot informāciju pretiniekiem un likt tam izskatīties kā negadījumam. Izejot no tā, dzima plāns par slepenu misiju ar nosaukumu “Maltā gaļa”.