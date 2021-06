Latviete kājām veic Santjago ceļu no Igaunijas līdz Polijai

Kā portālam "TVNET" pavēstīja žurnāliste Dina Preisa, klejotāja reiz jau mērojusi 1000 km garo Santjago ceļu no Francijas robežas līdz Atlantijas okeāna piekrastei Spānijā. 2017. gadā viņa to izdarīja 28 dienās. Pēcāk dzima ideja doties svētceļojumā atkal – šoreiz no mājām. Lai iešana būtu interesantāka un kilometrāža – neprognozējamāka, Agnese uzrīkojusi akciju #pastumagnesi (katrs jauns sekotājs Instagram platformā nozīmē vienu papildu kilometru, kas viņai jāpieveic kājām). Atsaucība izrādījusies negaidīti liela. Vakar pieteicās 1000. sekotājs – tas nozīmē, ka šobrīd svētceļnieces kontā ir gana “nākotnes kilometru”, lai sasniegtu Polijas robežu.