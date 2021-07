Maiami sagruvušās ēkas upuru vidū - arī kāda glābēja septiņgadīgā meitiņa

Mirušās meitenītes atrašana bijis smags trieciens glābējiem, no kuriem daudzi notikuma vietā strādā jau vairāk nekā nedēļu, neatrodot izdzīvojušos.

Maiami ugunsdzēsēju glābēju dienesta vadītājs norādījis, ka ikviena bojā gājušā atrašana ir smags notikums, tomēr šis bijis īpaši sāpīgs trieciens. Kad meitenītes mirstīgās atliekas tika nestas prom no drupām, policisti un ugunsdzēsēji, viņu pavadot, izveidoja divas kolonnas. Pēc tam glābēji apskāvušies un izplūduši asarās, emocionāli smago brīdi apraksta "The New York Times".