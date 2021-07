Perevoščikovs: Vakcinēto iespēja saslimt ar Covid-19 ir gandrīz 100 reizes zemāka

Kopumā no pagājušā gada 28.decembra līdz 2.jūlijam valstī reģistrēti 101 209 Covid-19 gadījumi, taču 4074 jeb 4% no tiem atklāti personām, kas saņēmušas vismaz vienu vakcīnas devu un, kā atzīmēja eksperts, tostarp arī inficējušies pirms vakcīnas aizsardzības nostiprināšanās. Vienlaikus 292 gadījumi, kas veido 0,3% no reģistrēto sasirgušo kopskaita, ir atklāti personām, kas pabeigušas vakcinācijas kursu un kopš tā brīža ir pagājušas 14 dienas.