Slimnīcām kritiski trūkst asiņu; VADC aicina atsaukties visu grupu donorus

Savukārt rīt asinsdonorus gaidīs Kokneses kultūras namā, Hanzas ielā 2, Koknesē no plkst.10 līdz 13, Varakļānu poliklīnikā, Pils ielā 25A, Varakļānos no plkst.9 līdz 12, kā arī tirdzniecības centrā "Alfa" Brīvības gatvē 372, Rīgā no plkst.10 līdz 14 specializētā autobusa izbraukumā.