Vai Lukašenko pret Latviju vērsīs migrantu «ieroci»?

Likumsakarīga krīze vai apzināta hibrīdkara taktika?

Pēc tam, kad ES nolēma ar sankcijām sodīt Baltkrievijas valdību par Ryanair reisa piespiedu nosēdināšanu un disidenta arestēšanu šī gada maijā, Lukašenko paziņoja, ka vairs neapturēs nelegālo imigrantu plūsmu, kas caur Baltkrieviju tiecas nokļūt ES. Tomēr pastāv pamatotas aizdomas, ka esošo krīzi ir izraisījusi apzināta, mākslīga migrantu plūsmas pastiprināšana. Pierādījumu šai versijai gan īsti nav.

Šī gada laikā Lietuvā pār Baltkrievijas robežu ir nelegāli ieradušies aptuveni 1400 migranti - aptuveni 16 reizes vairāk, nekā pērn. Pirmajās jūlija nedēļās vien aizturēti jau teju 800 robežpārkāpēji no dažādām valstīm. Uzskatīts, ka lielais vairums šogad notverto migrantu nāk no Irākas, taču arī no Sīrijas, Gambijas, Gvinejas, Indijas u.c. valstīm.

Telšu pilsētiņas nelegālajiem migrantiem Lietuvā. FOTO: Valdas Kopustas

No Minskas lidostas uz Lietuvu - bez dokumentiem?

Baltkrievija atrodas visnotaļ tālu no šīm izcelsmes valstīm, un nebūt nav īsākais maršruts, pa kuru nelegālajiem migrantiem iespējams ierasties vēlamajā galamērķī - ES. Lietuvas amatpersonas jau vairākkārt uzsvēruši, ka migrantu plūsmu visticamāk apzināti novirza Baltkrievijas valdība, par ko liecina arī pēkšņi palielinātais tiešo avioreisu skaits no Irākas un Turcijas.

Lietuvas premjerministre trešdien apsūdzēja Lukašenko režīmu par speciālas kampaņas organizēšanu - piedāvājot migrantiem tiešos reisus no Stambulas un Bagdādes lidostām uz Minsku. EU Observer, atsaucoties uz Lietuvas atbildīgo dienestu informāciju, norāda, ka jūnija pirmajā pusē no Stambulas ielidojuši 63 reisi (divas reizes vairāk, nekā visa pagājušā gada laikā), bet no Irākas galvaspilsētas Bagdādes - 9 reisi, kaut gan iepriekš regulāru reisu neesot bijis.

Līdz ar to izskanējušas arī aizdomas, ka ekonomiskie migranti izmantojuši šīs Baltkrievijas piedāvātās iespējas, lai par naudu tiktu transportēti uz vietām, kur vieglāk iespējams šķērsot ES ārējo robežu.

Pie vairākiem migrantiem atrastas aviobiļetes, taču vairums nav spējuši uzrādīt nekādus identifikācijas dokumentus.

Kā Lietuvai risināt aktuālo problēmu?

Nav īsti skaidrs, kā tieši Lietuva varētu tikt galā ar migrantu plūsmu. Viens no variantiem būtu migrantus deportēt atpakaļ uz to māju zemēm, tomēr tam būtu vajadzīgas atsevišķas bilaterālās vienošanās ar virkni dažādu valstu. Ņemot vērā, ka atsevišķas valstis, no kurām ir ieplūduši migranti, nav pārāk vērstas uz sadarbību ar Rietumiem, tas varētu izrādīties grūtāk, nekā varētu šķist.

Baltkrievijas piemērs nav vienīgais