Pašvaldībās sākas Skolēnu dziesmu un deju svētki

Notikuma laikā svētku auto no šodienas līdz 29.jūlijam ieradīsies katrā no 43 Latvijas pašvaldībām. "Saulesvijas" ceļš dalās vairākos posmos - pirmais posms būs no 12.jūlija līdz 14.jūlijam, kad svētku auto brauks pa Kurzemi, sākot ar Kuldīgu, Jūrkalni un Ventspili. Nākamajā dienā, 13.jūlijā, svētku auto ieradīsies Liepājā, Grobiņā, Saldū, bet 14.jūlijā - Talsos, Rojā, Engurē, Tukumā, Kandavā, Dobelē.