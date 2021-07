Vai Baldzēna argumenti pret vakcināciju pārslimojušajiem pamatoti?

“Vajag patiesību visu [teikt], arī to, kas brīdina par zināmām sekām. To pašu, ko Amerikas pētījumi rāda, ka tajā brīdī, ja tev ir jau šī pārslimotā … ir augsts antivielu līmenis, tu vari dabūt sirds muskuļa iekaisumu.”

Tā kā par šādu risku nav dzirdēts, Re:Check lūdza Baldzēnam saites uz viņa minētajiem pētījumiem. Baldzēns sākumā sacīja, ka tādu ir daudz, tad aicināja lasīt pētījumus, kas citēti LBAS un pārējo sadarbības partneru sagatavotajā prezentācijā valdībai. Re:Check prezentācijā neatrada pētījumu, kas apstiprinātu šādu risku, pēc kā Baldzēns solīja jautāt informācijas avotus Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentam Ivaram Kalviņam, ar kuru kopā tā gatavota. Tad Baldzēns atsūtīja saiti, taču arī tajā šādu pētījumu nav. Visbeidzot viņš e-pastā norādīja, ka ASV Pārtikas un zāļu aģentūra brīdinājusi par miokardīta jeb sirds muskuļa iekaisuma iespēju pēc Pfizer/BioNTech un Moderna vakcīnām, norādot, ka, viņaprāt, “mums nav jāvelkas pakaļ notikumu attīstībai”. Taču ne ASV, ne līdzīgs Eiropas Zāļu aģentūras paziņojums nenorāda, ka šāds risks būtu tieši izslimojušiem un pēc tam vakcinētiem cilvēkiem, kā par to runāja Baldzēns. ASV iestādes ziņoja, ka šī iespējamā un lielākoties viegli ārstējamā vakcīnu blakne – miokardīts vai perikardīts (sirdij apkārt esošās membrānas iekaisums) – novērota vidēji 12,6 cilvēkiem no viena miljona. Tā skārusi galvenokārt jaunus vīriešus. Par to brīdinājusi arī Latvijas Valsts zāļu aģentūra.