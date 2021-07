Par čaklākajiem bioloģisko atkritumu šķirotājiem Rīgā atzīst dārzciemiešus

14. jūlijā "Clean R" godināja trīs mēnešus garā bioloģisko atkritumu šķirošanas izaicinājuma "Šķiro BIO " uzvarētājus. Aptuveni 40 000 rīdzinieku un 204 daudzdzīvokļu māju konkurencē labāko bioloģisko atkritumu šķirotāju godu Rīgā izcīnīja mājas Zetiņu ielā 8 k-2, Dārzciemā, iedzīvotāji, apgāžot priekšstatu, ka daudzdzīvokļu mājā BIO šķirošana ir teju neiespējama. Uzvarētāju māja, ko apsaimnieko SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", balvā iegūst ērtu un pievilcīgu atkritumu konteineru nojumi no "Clean R".

"Šķiro BIO" izaicinājums norisinājās trīs mēnešu garumā - no aprīļa līdz jūlijam "Clean R" apkalpotajās Rīgas zonās - Kurzemes un Latgales priekšpilsētā, kā arī centra rajonā. Konkursam varēja pieteikties daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji no jebkura namu apsaimniekotāja, tomēr vairums izaicinājuma dalībnieku bija no SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" apsaimniekotajām mājām blīvi apdzīvotos mikrorajonos, jo īpaši Latgales priekšpilsētas.