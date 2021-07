Neparasta un romantiska nakšņošanas vieta - labiekārtots gaziks divvientulībai!

Pie gazika ir izveidota terase, kurā ieturēt maltīti, baudīt ābeļdārza mieru, nodoties sarunām vai, tieši pretēji, – paklusēt un baudīt dabas orķestri. Viesiem ir pieejams arī grils un ogles. No nelabvēlīgiem laikapstākļiem pasargās nojume. Turklāt atpūta gazikā ir baudāma visos gadalaikos un jebkādos laikapstākļos, jo automobilī ir ierīkota gan apkure, gan ventilācija!

Savukārt sešstūra formas brīvdienu māja “Ceriņi” ar visām ērtībām 4 personām atrodas ābeļdārza teritorijā netālu no bērnu laukumiņa, tāpēc tā būs lieliski piemērota ģimenēm ar bērniem. Tāpat ābeļdārzā ir vairākas piknika vietas, lapene un šūpuļtīkli, kur atpūsties kā lieliem, tā maziem.

Ainaviskais ābeļdārzs ir izveidots ap 1950. gadu, un šobrīd tas ir daļa no piedzīvojumu un iedvesmas vietas “Nākotnes parks”. Ābeļdārza platība ir 7,4 hektāri, un tajā aug vairāk nekā 10 dažādas ābeļu šķirnes. “Nākotnes parks” atrodas Latvijas vidienē, ciematā “Nākotne”, tikai 18 km no Jelgavas un 65 km no Rīgas.