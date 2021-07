10 padomi, lai karstajā laikā pareizi atvēsinātos

1. Uzmanies, lietojot kondicionieri! Ķermenim šajā laikā nevajadzētu radīt lieku stresu, strauji no liela karstuma pārejot uz telpu ar kondicionētu gaisu, jo organisms var pārsalt. No kondicionieriem īpaši būtu jāuzmanās cilvēkiem ar alerģijām vai vāju imunitāti. "Tāpat jāņem vērā, ka kondicionieros mēdz vairoties putekļi un baktērijas, kuras var izraisīt saaukstēšanos," stāsta ģimenes ārste Zane Zitmane.

3. Dienas karstākajā laikā uzturies ēnā - ņemot vērā, ka šobrīd ir īpaši karsts laiks, tiešā saulē nebūtu ieteicams uzturēties jau no plkst. 10:00 līdz 16:00.

4. Izvairies no smagām fiziskām aktivitātēm - dienas karstākajās stundās ieteicams izvēlēties mierīgākas aktivitātes, bet sportošanu atstāt agriem rītiem, kad gaiss ir vēsāks.

6. Nenoslogo organismu ar smagiem ēdieniem! Lai palīdzētu organismam uzturēt optimālu temperatūru, ieteicams ēst dārzeņus, augļus un ogas, jo tie satur daudz šķidruma. Vēlams tos ēst svaigus un termiski neapstrādātus. Šajā laikā būtu jāizvairās no trekniem, smagiem ēdieniem, ko organismam ir grūtāk pārstrādāt. Ne mazāk svarīgi ir nepārēsties - šobrīd labāk ēst mazākām porcijām, bet biežāk.

7. Uzņem ūdeni vairāk nekā parasti un dari to regulāri visas dienas garumā!

8. Izvairies no saldinātiem un kofeīnu saturošiem dzērieniem, jo tie vēl vairāk atūdeņo organismu! Tāpat ierobežo alkohola lietošanu, jo tas ne vien atūdeņo, bet vēl vairāk sakarsē organismu, jo paplašina asinsvadus.

9. Apģērbu un gultasveļu izvēlies no dabīgiem materiāliem! Karstajās dienās ieteicams ģērbt vieglu, brīvu un gaišu apģērbu, kā arī, atrodoties ārā, nepieciešama cepure. Vislabāk būtu izvēlēties dabiskus materiālus - linu, zīdu vai kokvilnu, nevis sintētiku. Tas pats attiecas arī uz gultasveļas izvēli. "Lai izvairītos no kāju tūskas, vēlams vilkt ērtus apavus un izvairīties no ilgstošas stāvēšanas. Tāpat ieteicams kājas atvēsināt ūdenī, kā arī vilkt kompresijas zeķes," BENU Aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa.