Kritiens no elektroskūtera ir kā kritiens no trešā stāva

Jebkuram ceļu satiksmes dalībniekam ir jādara viss iespējamais, lai pasargātu sevi un citus no ceļu satiksmes negadījumiem, kas var rezultēties ar smagām traumām vai pat letālām sekām,

un viens no veidiem ir veicināt elektrisko skrejriteņu lietotāju izpratni par drošu dalību ceļu satiksmē - izvēloties situācijai un ceļa stāvoklim atbilstošu ātrumu, nebraukt uz skrejriteņa divatā, vēlams lietot aizsargķiveri un pats galvenais “braukt ar galvu”!” norāda Beāta Dambīte, CSDD Ceļu drošības audita departamenta vadītāja.

Visbiežāk fiksētie pārkāpumi ir braukšana divatā uz viena elektriskā skrejriteņa un ātruma pārkāpšana. Noteikumi paredz, ka ar elektrisko skrejriteni var pārvietoties tikai pa tām brauktuvēm, kur atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 50 kilometrus stundā, bet tā ātrums nedrīkst pārsniegt 25 kilometrus stundā. Tuvojoties gājēju pārejai, ātrums ir jāsamazina, tādā veidā cienot gājējus, kuriem attiecībā pret tādiem pārvietošanās līdzekļiem kā velosipēdi un elektriskie skūteri vienmēr ir priekšroka. Tieši neatbilstošs ātrums un ceļa seguma nenovērtēšana ir vieni no galvenajiem iemesliem, kāpēc tiek gūtas traumas un rodas sadursmes, kurās bieži vien cieš ne vien gājējs, bet arī pats elektriskā skrejriteņa vadītājs.

RTU pētnieks, viens no Elektrisko skrejriteņu kustības un manevrēšanas parametru pētījuma ekspertiem, Mg.sc.ing., MBA Juris Kreicbergs uzsver, ka galvenokārt, lai sekmētu elektrisko skrejriteņu drošu iekļaušanos satiksmē, svarīgi to vadītājiem apgūt un izprast vismaz ceļu satiksmes noteikumu nodaļas, kas attiecas uz gājējiem, velosipēdistiem un skrejriteņu vadītājiem.

“Elektriskā skrejriteņa maksimālais ātrums ir līdz 25 km/h. Ja kādu iemeslu dēļ ir iespējams braukt ātrāk ar līdzīgas konstrukcijas transportlīdzekli, tas vairs nav skrejritenis, uz to attiecas cits regulējums, un ar tā lietošanu saistītie riski ir daudz lielāki.

Braucot pa ietvi, skrejriteņa vadītājam jāparedz, ka gājēji vai citi satiksmes dalībnieki, kas pārvietojas pa ietvi, var strauji mainīt kustības virzienu vai iznākt vai izbraukt no aizsega, tādēļ, tuvojoties gājējiem un nepārredzamām vietām, ātrums jāsamazina jau 12 - 15 metru attālumā no bīstamās vietas,” informē J. Kreicbergs.

Jāņem vērā, ka elektriskie skrejriteņi jau ir ieņēmuši savu vietu pilsētvides satiksmē un to popularitāte tikai augs. Līdz ar to par drošu elektrisko skrejriteņu izmantošanu jāizglīto ne tikai to vadītāji, bet arī citi ceļu satiksmes dalībnieki, tādā veidā veicinot savstarpējo toleranci uz ceļa.