Turpinoties ceļu remontu sezonai, jārēķinās ar plašiem satiksmes ierobežojumiem

Valsts ceļu tīklā būvdarbi notiek 117 ceļu posmos un autobraucējiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Visilgāk – gandrīz stundu – var nākties gaidīt autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem, kur satiksme tiek regulēta ar trim luksoforiem, un no Turaidas līdz Siguldai uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8). Vēl arvien seši luksofora posmi darbojas uz autoceļa Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Viesītei.