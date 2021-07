Svētes muižas kungu nams, iespējams, tapis 1730. gados, bet vēlāk - laikā no 1774. gada Kurzemes un Zemgales hercogs Pētera Bīrons ēku lika pārbūvēt pēc Bartolomeo Frančesko Rastrelli (1700- 1771) meta (viņš savas karjeras sākumā un beigās uzturējās Kurzemes un Zemgales hercogistē) un galma arhitekta Severīna Jensena (Severin Jensen, 1723—pēc 1809) projekta. Interjera un fasāžu pilastru kapiteļu izstrādē piedalījās arī tēlnieks Johans Mihaels Grafs (1742 – pēc 1796). Pie pils bija stallis un kalpu mājas, kā arī parks. Vēstures griežos Svētes pils kalpojusi tikai par hercogu atpūtas un medību rezidenci, bet tolaik tā cildināja Svētes pagasta vārdu, jo bijusi viena no krāšņākajām pilīm Latvijā.

godinot maģisko mirkli pils ziedu laikos, kad divi cilvēki veidoja kopīgu likteni un līdz ar to arī vēsturi, tapis lēmums neko nelaist zudībā, ļaut pudelēm piedzīvot citādu likteni un, nonākot mākslinieču Ilzes Apines un Lienes Knētas rokās, atdzimt jaunā statusā – jau kā mākslas darbam. Bet par to, lasi rakstu tālāk…

Droši vien daudzi vēl atceras Padomju laika krējuma burciņas, kefīra un limonādes pudeles – tādu liecību upē bija kaudzēm. Uzgājām arī neatvērtu pudeli ar neizskaidrojamu šķidrumu… Tiesa, tā arī neviens līdz šim to nav uzdrošinājies atvērt... Arī pudele ar caurumu, kas dīvainā veidā bija radies, pašu pudeli atstājot neskartu, jau raisīja neskaitāms fantāzijas... Izceltie atkritumi gan šokēja, gan radīja interesi par to, cik seni tie ir un kā tur nokļuvuši. Stikla taru lasījām maisos, taču nevienam necēlās roka mest to laukā, jo bijām pārliecināti, ka katrai no pudelēm noteikti ir savs dzīvesstāsts. Negribējās, lai tas noslēgtos upē, un radās ideja šī vēstures perioda liecības uzticēt kādam, kas zinās, ko ar tām darīt. Nolēmām “izglābto” taru nodot radošu cilvēku rokās, kas dotu iespēju stiklam atdzimt, tikt pētītam un transformēties mākslas priekšmetos un tieši tik vienkārši pudeles uzsāka savu ceļu mākslas pasaulē.