"Saskaņas" deputāti rosina likuma izmaiņas, lai novērstu LTV krievu valodas raidījumu auditorijas samazināšanos

Attiecīgos grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā iesnieguši "Saskaņas" deputāti Cilevičs, Valērijs Agešins, Igors Pimenovs, Vladimirs Nikonovs, Edgars Kucins un Regīna Ločmele. Opozīcijas politiķi skaidro, ka attiecīgās izmaiņas ir būtiskas arī no valsts drošības viedokļa.

Viens no veidiem, kā daļēji risināt šo problēmu, varētu būt sabiedriskā medija rudenī gaidāmās interneta platformas raidījumu krievu valodā retranslācijas nodrošināšana, piemēram, kabeļtīklos, skaidro deputāti. Lai to panāktu, parlamentārieši rosina veikt precizējumus likumā saistībā ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas satura izplatīšanu.

Grozījumi paredz likuma modernizēšanu un "must carry" principa interpretācijas precizēšanu, skaidro parlamentārieši. "Must carry" principa būtība ir visu platformu pakalpojumu sniedzēju pienākums bez papildmaksas iekļaut visās piedāvātajās paketēs sabiedriskās televīzijas programmas, lai nodrošinātu to satura pieejamību.