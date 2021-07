Četrās apšaudēs Sietlā nogalināti trīs cilvēki

Kā informēja Sietlas policija, visas apšaudes pilsētā notika trīs stundu ilgā laika posmā naktī no sestdienas uz svētdienu.

Vēl divas apšaudes notika pilsētas ielās, bet viena - vienā no pilsētas parkiem. Vienā no incidentiem divi cietušie tika nogādāti slimnīcā, kur vēlāk no gūtajiem ievainojumiem mira. Šajā apšaudē ievainojumus guva vēl daži cilvēki.