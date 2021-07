Nākamnedēļ stājas spēkā izmaiņas vairākos Pierīgas autobusu maršrutos

Tostarp maršruta Rīga-Mežsētas autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc plkst.5.30 un 6.10, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās. Pārvadājumus vairs nenodrošinās arī maršruta Rīga-Gaismas autobuss, kas no pieturas Gaismas katru dienu izbrauc plkst.20.30.

Pasažieru pārvadājumus turpmāk nenodrošinās arī Rīga-Medemciems autobuss, kas no pieturas Medemciems katru dienu izbrauc plkst.19.45, un autobuss, kas no pieturas Piņķi darbadienās izbrauc plkst.6.20 un no pieturas Kalnciema masīvs - plkst.18.15, pārvadājumus nenodrošinās Rīga-Baldone autobuss, kas no pieturas Baldone katru dienu izbrauc plkst.23.20, kā arī Rīga-Ādaži-Kadaga autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas darbadienās izbrauc plkst.8.10.