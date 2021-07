Kolagēns – modes lieta vai reāls palīgs?

Farmaceite Zane Melberga stāsta, ka locītavu veselībai paredzētajos uztura bagātinātājo ir kolagēns, glikozamīns, hondroitīns, hialuronskābe un C vitamīns, kas nodrošina kolagēna sintēzi organismā un palīdz ne tikai uzturēt locītavu veselību un elastību, bet arī palielina kaulu blīvumu, kas īpaši svarīgi sportistiem un gados vecākiem cilvēkiem, lai sevi pasargātu no iespējamām traumām – kaulu plaisām un lūzumiem, kā arī gadījumos, ja zūd locītavu elastīgums.

Vairāki pētījumi liecina, ka regulāra tādu uztura bagātinātāju lietošana, kuru sastāvā ir kolagēns un C vitamīns, kopā ar veselīgu uzturu un regulārām fiziskām aktivitātēm veicina ādas atjaunošanos, uzlabo nagu stāvokli un veicina veselīgu matu augšanu, kā arī var mazināt locītavu nolietošanās pazīmes, tāpēc kolagēns kļuvis arī par skaistumkopšanas trendu. Farmaceite norāda, ka nevajag gaidīt, ka vizuālas izmaiņas būs saskatāmas uzreiz pēc kolagēna lietošanas, taču, lietojot uztura bagātinātāja kompleksu, kura sastāvā bez kolagēna ir arī C vitamīns, āda izskatās veselīgāka un pašsajūta uzlabojas. Savukārt, ja parādījušās novecošanās pazīmes, kolagēnu ieteicams uzņemt ne vien uztura bagātinātāju veidā, bet arī izmantot to saturošus sejas krēmus. Papildus kolagēnam sejas krēmu sastāvā ir hialuronskābe, kas nodrošina sejas ādas pilnvērtīgu mitrināšanu, arī citi vērtīgi vitamīni un minerālvielas, ko lietojot regulāri var veicināt ādas stāvokļa uzlabošanos.