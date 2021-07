Pavļuts: bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, varētu vakcinēties jau oktobrī

Pagaidām Latvijā vakcīnu pret Covid-19 iespējams saņemt no 12 gadu vecuma. Personas vecumā no 12 līdz 15 gadu vecumam tiek vakcinētas ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty.

Vakcinācijas kārtība pusaudžiem no 14 gadiem

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana, līdz ar to pusaudži no 14 gadu vecuma paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai.