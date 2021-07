Federācija: Senioru vakcinēšanos varētu veicināt informatīvās kampaņas saprotamā valodā

Vismaz vienu poti līdz šim ir saņēmuši 15% pusaudžu vecumā no 12 līdz 15 gadiem, savukārt vecumā no 16 līdz 17 gadiem pirmo poti saņēmuši 30% pusaudžu. Jauniešu potēšana pret Covid-19 vairākos posmos gan sākta ievērojami vēlāk.

Vismaz vienu poti pret Covid-19 saņēmuši 43% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kā arī tikpat liels 30 līdz 39 gadus vecu iedzīvotāju īpatsvars. 44% iedzīvotāju vecumā no 40 līdz 49 gadiem arī saņēmuši vismaz vienu poti, bet 50 līdz 59 gadus vecu iedzīvotāju vidū vakcinācijas aptvere sasniegusi 45%.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.