Būvnieku karteļa lieta: KP piespriež vairākiem uzņēmumiem naudassodus kopumā 16 milj. apmērā

Gorškova skaidroja, ka KP juristi vēl gatavo lēmumu, lai to nosūtītu katram no uzņēmumiem, kuri par to vēl nav informēti. "Pēc tam, kad par KP lēmumu būs informēti 10 uzņēmumi, KP nākamnedēļ šo lēmumu publiskos sabiedrībai," viņa teica.

Raidījuma rīcībā esošā informācija liecināja, ka aizdomas par savstarpēju aizliegtu vienošanos jeb karteli bija pret 18 būvniecības uzņēmumiem - SIA "Skonto būve", SIA "Velve", SIA "Rere būve", SIA "Re&Re", SIA "Rere meistari", SIA "Arčers", SIA "Latvijas energoceltnieks", AS "LNK Industries", SIA "RBSSKALS būvvadība", AS "RBSSKALS", AS "Latvijas tilti", SIA "Merks", SIA "Kodols M", SIA "Monum", SIA "Enfort", SIA "Abora", SIA "Ostas celtnieks" un AS "UPB".