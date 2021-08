Akmeņi un šķembas dārgakmeņu vērtībā – izmaksāti jau miljoni par šķembu sasistiem stikliem

“Kā liecina atlīdzību pieteikumu statistika, vējstiklu bojājumi šogad patiesi kļuvuši par ļoti ikdienišķu likstu autovadītāju ikdienā. Par akmeņu un šķembu radītajiem bojājumiem var teikt kā senajā parunā – mazs cinītis gāž lielu vezumu. Pietiek ar sīku akmentiņu, lai radītu nopietnus vējstikla bojājumus, kuru novēršana izmaksā krietnu summu. Lai pasargātu savu un citu ceļu satiksmes dalībnieku spēkratus no šāda nepatīkama piedzīvojuma, autovadītājam ir rūpīgi jāizvēlas braukšanas ātrums ceļu posmos, kur notiek remontdarbi. Ātruma ierobežojumi paredzēti arī tamdēļ, lai pasargātu citu braucēju auto no gaisā paceltu akmeņu radītiem bojājumiem. Ja tomēr šāds bojājums ir radies un nav liels vai arī ir stikla zonā, kas netraucē šofera redzamību, to var viegli un ātri saremontēt. Citos gadījumos vējstikls jāmaina. Šādās situācijās noteikti noderēs KASKO apdrošināšana, jo atšķirībā no OCTA tā pilnībā sedz šādus remontdarbus,” uzsver Ingus Savickis.