Tuvākajās dienās varētu tikt atcelti vairāki lidojumi no Irākas uz Minsku

"No vairākiem avotiem esam dzirdējuši, ka nākamo desmit dienu laikā lidojumi ir atcelti. Šķiet, ka tā ir ļoti uzticama informācija. Šķiet, ka šī informācija nodota no "Iraq Airways" visām valsts ceļojumu aģentūrām," trešdienas vakarā ziņu aģentūrai BNS pavēstīja Huts. Taču viņš piebilda, ka oficiālu paziņojumu no "Iraq Airways" vēl nav saņēmis.