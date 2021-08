LVSADA varētu lemt par pirmsstreika procedūru sākšanu

Vaicāts, vai kādas citas mediķu organizācijas varētu pievienoties LVSADA streika gadījumā, Keris sacīja, ka "streiku var organizēt likumā noteiktajā kārtībā, tāpēc mums šī atbildība arī jāuzņemas, bet tas gan neliedz pārējām nozares organizācijām atbalstīt mūs". "Tas ir jautājums par to, vai viņi iesaistīties, vai turpinās atbalstīt ministrijas diskriminējošo attieksmi," uzskata arodbiedrības vadītājs.

Negatīvi viņš vērtē faktu, ka Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Māsu asociācija nav iebildusi pret to, ka atalgojuma modelī netiekot paredzēts celt atalgojumu tieši mazāk atalgotajam personālam. "Cik man zināms, oficiālu valdes lēmumu nav, bet organizāciju vadība ir paudusi šādu nostāju," piebilda Keris.

Jau ziņots, ka LVSADA jau kopš modeļa izstrādes brīža nav atbalstījusi to, sākotnēji paužot nostāju, ka reformas ir bezmērķīgas un ka arodbiedrība nesaskata nepieciešamību radikāli mainīt pašreizējo atalgojuma modeli.

Kā vienu no trūkumiem LVSADA vadītājs izceļ jaunākā medicīnas personāla samaksas proporcijas no vidējās ārsta algas samazinājumu no 40% līdz 29%, kas, pēc Kera paustā, pasliktinās šo strādājošo darba novērtējumu. "Praksē tas nozīmē, ka māsu palīgu algas nākotnē nepieaugs pie atalgojuma pieauguma," norāda Keris.