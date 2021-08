Inga Gorbunova par savu iekšējo balsi un atrasto tūkstoti uz ielas

Stāsts par iekšējo balsi. Saulainā rudens dienā es gāju caur Bastejkalnu Jēkaba kazarmu virzienā. Domāju, ka viss ir baigi forši, tikai gribētos jaunas kurpes, somiņu un jau noskatīto sejas krēmu, kas maksā nepieklājīgi dārgi. It kā vīrs nav skops, bet nu ziniet kā ir ar tām somām un kurpēm... Pie kazarmām es ieraugu naudu - paciņa ar divdesmitniekiem. Es kā visi sākumā paeju garām, jo man liekas, ka tas ir kāds slēpts triks ar slēpto kameru. Bet tomēr atgriezos un to naudu pacēlu. Tad sapratu, ka to naudu esmu pacēlusi sekundi pirms blakus stāvošā bezpajumtnieka.

Mēs stāvam un skatāmies. Skaidrs, ka tajā paciņā ir kāds tūkstotis. Tad pavīdēja doma iet atdot sargam, bet nē. Labi, zvanu vīram jautāt, ko darīt. Stāstu, ka atradu tūkstoti uz ielas un iešu uz policiju. Vīrs pretī - tu traka esi, nekāda policija, gan naudu, gan tevi pašu paņems. Prasu, ko darīt? Viņš - nezinu, tiec pati galā... Bezpajumtnieks man visu laiku blakus un vaktē, ko es ar to naudu darīšu. Aizgāju pie kioska pārskaitīt naudu - viens 20 trūkst. Kioska pārdevēja atminējās, ka kāds vīrietis steidzoties esot pircis cigaretes un maksājis ar divdesmitnieku. Parakstījām kaut kādu nekam nederīgu papīru, atstāju kontaktus, lai zvana, ja vīrietis atgriežas. Viņa man piezvanīja pēc pusstundas, izklausījās ļoti laimīga. Vai tiešām atnāca vīrietis, vai kioska pārdevēja pati to naudiņu paņēma - es nezinu. bet stāsts ir par to, ka šo nevienam nestāstīju, jo mani uzskatītu par dīvaini. Bet mana iekšējā intuīcija teica - tu nevari ņemt to naudu. Man nevienu brīdi nav bijis žēl, ka es to naudu nepaņēmu. Man bija žēl, ka pat mana mamma, kas teica, ka svešu nevar ņemt, man teica - tu gan, meita, esi jocīga! Nemaz neteikšu, ko tas bezpajumtnieks man tur teica pie kioska. Protams, ja man būtu situācija, kad man nav bērniem ko dot ēst, - es to naudu paņemtu. Iekšējo balsi vajag atpazīt un vienmēr ieklausīties! Nevajag sajaukt ar veģetatīvo distoniju, kura tev saka desmito reizi: nelido ar lidmašīnu, noteikti nokritīs. Jāklausa ir tai, kas vēderā ierunājas pēkšņi un skaidri - neej, nedari vai arī skrien un dari! Ieklausieties sevī un noticiet sev, pat ja vistuvākie cilvēki saka: nedari to!"