Būvniecības inflācija ietekmē arī tos, kuri neko nebūvē

Covid-19 pandēmijas dēļ vairāki tautsaimniecības segmenti ir piedzīvojuši grūtus laikus, taču to nevar teikt par būvniecību, kur darbu un materiālu izmaksas šobrīd strauji aug, skaidroja "Baltas" pārstāvji.

"Daudz vairāk uzturoties mājās, cilvēkiem parādās vairāk brīvā laika, ir iespēja pamanīt to, ko mājās vajadzētu uzlabot, un rezultātā piedzīvojam unikālu tendenci - visā pasaulē vienlaicīgi aug pieprasījums pēc dažāda rakstura būvniecības un mājas labiekārtošanas darbiem. Turklāt daudziem, atsakoties no ceļošanas un citām līdz šim ierastām aktivitātēm, ko nobremzējusi pandēmija, ir izveidojušies naudas uzkrājumi, tāpēc cilvēki steidz tos izlietot remontdarbiem, terašu un piebūvju iekārtošanai utt. Līdz ar to materiālu piedāvājums un darbaspēka resursi netiek līdzi pieprasījumam," skaidroja "Baltas" valdes loceklis Uldis Dzintars.