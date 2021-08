Tuvojas jauns mācību gads. Kā sagatavot bērnu gaidāmajām pārmaiņām?

Ja bērns saskaras ar stresu un tam raksturīgajām izpausmēm, nereti vecāki tā mazināšanai dod dažādus našķus un kārumus, taču farmaceite Zane Melberga norāda, ka nevienā pētījumā nav pierādīts, ka saldumi “strādā” kā stresa mazinātājs. Turklāt tam ir pietiekami daudz citu, ne mazāk gardu alternatīvu, kas būtu gan veselīgāks, gan efektīvāks risinājums. Piemēram, labāki būs svaigi augļi un ogas, augļu sukādes, dzērvenes pūdercukurā vai zāļu tēja ar medu. Liela nozīme bērna stresa noturības veicināšanai, kā arī imunitātes stiprināšanai un veselībai kopumā ir arī miegam. Tā trūkums var samazināt organisma dabiskās aizsargspējas un līdz ar to padarīt jutīgāku arī pret iespējamām saslimšanām, tāpēc vecākiem ieteicams veidot un sekot līdzi bērna miega režīmam jau pirms skolas gaitām. Ja bērns naktīs neizguļas, tad to labāku var radīt vanna pirms gulētiešanas, kā arī guļamistabas izvēdināšana.

Farmaceite norāda, ka viens no būtiskākajiem vitamīniem, ko dot bērnam pirms skolas gaitu atsākšanās, ir C un B grupas vitamīni. C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību, ļaujot organismam veiksmīgi cīnīties ar iespējamu saaukstēšanos. Savukārt B grupas vitamīni ir būtiski, jo tie veicina normālu nervu sistēmas darbību. Svarīgi uzņemt arī vērtīgās omega-3 taukskābes, kas veicinās bērna koncentrēšanās spējas, attīstīs kognitīvās spējas un stiprinās imunitāti. Bērna attīstībai, pašsajūtai un noskaņojumam būtisks ir arī D vitamīns, taču, lai noskaidrotu atbilstošāko devu, iepriekš ieteicams nodot asins analīzes. Sākoties jaunam mācību gadam, kad nepieciešams atsākt striktu ikdienas režīmu, aptiekās vēršas arvien vairāk vecāku, kas sūdzas par bērna satraukumu, stresu – tādā gadījumā bērnam ieteicams dzert magniju saturošus līdzekļus. Jāatceras ik dienu uzņemt arī pilnvērtīgu un vitamīniem bagātu uzturu – jo īpaši dažādu krāsu augļus un dārzeņus, kuros ir vairums vitamīnu un bērna attīstībai svarīgo mikroelementu. Par bērnam piemērotākajiem vitamīniem, taukskābēm, to iedarbību un lietošanu aicinām konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.