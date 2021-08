Šimonīte: Situācija Afganistānā var radīt migrācijas problēmas Eiropā

"Jādomā, būs daudz cilvēku, kas centīsies par katru cenu izkļūt no Afganistānas - īpaši tādu, kuru veselībai vai pat dzīvībai draudēs reālas briesmas. Cits jautājums, pa kādiem maršrutiem viņi pārvietosies," izteikusies valdības vadītāja. "Vai tiešām viņiem būs čārterreisi no Kabulas uz Minsku - to atļaujiet apšaubīt, toties par to, ka Eiropas Savienībai nopietni jāgatavojas šai situācijai, nešaubos ne mazākajā mērā."