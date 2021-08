EM: Bez pasūtītāju atsaucības tik vērienīgs būvniecības kartelis nebūtu iespējams

Viņa uzsvēra, ka ne vienmēr tā ir bijusi ļaunprātība no pasūtītāju puses. Bieži vien tā ir bijusi nezināšana, vai arī labticīga konkurences sašaurināšana, aizstāvot savas pasūtītāja intereses.

No EM puses tiek veikti divi darbi - vadlīnijas iepirkuma kvalifikācijas prasību izvirzīšanai būvdarbu veicējiem un tipveida noteikumi par publisko iepirkumu būvdarbu līgumu nosacījumiem.

Viņa piebilda, ka kartelis ir "nožēlojama" situācija, taču atgādināja, ka atklāto karteļa vienošanos nevajadzētu vispārināt uz visu nozari. Feldmane uzsvēra, ka būvniecībā strādā vairāk nekā 5000 uzņēmumu, no tiem aptuveni 100 ir lielie uzņēmumu, kas veic ģenerāluzņēmēju darbu.

Starp lielākajiem publiskajiem iepirkumiem Šmite minēja Mežaparka estrādes, Jaunā Rīgas teātra, Ventspils mūzikas vidusskolas un koncertzāles "Latvija", Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kultūras pils "Ziemeļblāzma", Okupācijas muzeja iepirkumus. Savukārt no lielākajiem privātajiem pasūtījumiem Šmite minēja tirdzniecības centra "Akropole" būvniecību, tirdzniecības centra "Alfa" būvniecību un "Rimi" loģistikas centra būvniecību.

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) nodotajiem būvnieku audioierakstu atšifrējumiem KP secinājusi, ka lielāko būvniecības komercsabiedrību pārstāvji vismaz no 2015.gada līdz 2018.gadam kopā 12 tikšanās reizēs, tiekoties vismaz trīs reizes gadā un veicot iepirkumu sadali, pārrunāja dalības nosacījumus iepirkumos. Kopumā sarunās un piezīmēs pieminēti teju 90 iepirkumi, no kuriem identificēti vismaz 70, stāstīja Šmite. Sarunas notikušas pirtī "Taureņi" un sanatorijā "Jūraslīcis", Jūrmalā.