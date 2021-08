Sauliete un Miglāne atklāj 5 laba skūpsta noslēpumus

Miglāne atklāj, ka viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai skūpsts būtu izdevies, ir labs garastāvoklis. Ja redzat, ka simpātija ir sliktā omā vai pašam šī diena nav līdz galam izdevusies, dziedātāja iesaka labāk atturēties no skūpstīšanās. Taču tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad pretējā dzimuma pārstāvis ir tikko iepazīts. Ja ar mīļoto attiecībās esat jau ilgāku laiku, maiga un izjusta buča var palīdzēt uzlabot gan tavu, gan partnera garastāvokli.

Arī pareizā noskaņa var palīdzēt garantēt to, ka skūpsts būs izdevies. Ikviens no mums labprātāk skūpstās romantiskā un intīmā gaisotnē, nevis piemājas alejā, kas nelāgi ož pēc urīna.

Lai radītu patīkamu atmosfēru, nav nepieciešams klēpis sarkanu rožu un simtiem sveču, pietiks vien ar kādu privātāku vietu, kur varat aizbēgt no citu acīm, un mazliet intīmāku apgaismojumu. Kā zināms, skūpstīties mēnessgaismā daudziem liekas romantiskāk nekā to darīt dienas gaišākajā laikā. Pirms sniedzies pēc skūpsta pārpildītā sabiedriskajā transportā, padomā, vai šis ir īstais brīdis un vieta, kur to darīt.