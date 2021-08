Ķīna un Tadžikistāna rīko kopīgus pretterorisma manevrus

Manevros piedalījušies tanki, artilērija un droni, un to mērķis bijis "gūt pieredzi cīņā ar terorismu kalnu reģionos".

Tadžikistāna un Ķīna bažījas, ka līdz ar talibu nākšanu pie varas Afganistānā drošības situācija reģionā var pasliktināties, bet teroristu šūniņas var nonākt pāri robežai to teritorijās.

Pēdējo nedēļu laikā Tadžikistāna pieredzējusi bēgļu pieplūdumu no Afganistānas.

Šo manevru laikā atstrādāta taktika, kā nepieļaut kaujinieku iefiltrēšanos no kaimiņvalstīm.

Pekina īpaši ir satraukta par to, ka daži no šiem grupējumiem varētu iesaistīties cīņā par musulmaņu uiguru apdzīvotās Siņdzjanas atdalīšanos no Ķīnas.